1000. DFB-Länderspiel: 30 Jahre Rekordspieler Matthäus

Mannschaftskapitän Lothar Matthäus hält bei der Siegerehrung der Fußball-Weltmeisterschaft am 08.07.1990 im Olympiastadion von Rom triumphierend den WM-Pokal in die Höhe.

Frankfurt/Main Lothar Matthäus trägt diesen Titel inzwischen seit mehr als 30 Jahren: Rekord-Nationalspieler. Der heute 62-Jährige löste am 17. November 1993 „Kaiser“ Franz Beckenbauer ab. Im 600. DFB-Länderspiel in Köln gegen Brasilien lief Matthäus zum 104. Mal im deutschen Nationaltrikot auf. Es folgten danach noch 46 weitere Partien.

Lothar Matthäus trägt diesen Titel inzwischen seit mehr als 30 Jahren: Rekord-Nationalspieler. Der heute 62-Jährige löste am 17. November 1993 „Kaiser“ Franz Beckenbauer ab. Im 600. DFB-Länderspiel in Köln gegen Brasilien lief Matthäus zum 104. Mal im deutschen Nationaltrikot auf. Es folgten danach noch 46 weitere Partien.

Mit 150 Länderspielen liegt Matthäus, der 1990 mit dem Teamchef Beckenbauer in Italien Weltmeister wurde, auch vor dem 1000. Länderspiel der DFB-Auswahl am kommenden Montag in Bremen unangefochten vorn, übrigens gefolgt von gleich sechs Weltmeistern von 2014; angefangen bei Rekordtorschütze Miroslav Klose (137 Spiele) über Lukas Podolski (130), Bastian Schweinsteiger (121), Thomas Müller (121), Manuel Neuer (117) und Ehrenspielführer Philipp Lahm (113). Letzterer beendete seine Karriere nach dem krönenden WM-Finale vor neun Jahren in Rio gegen Argentinien (1:0).

968 Spieler kamen übrigens in den bisherigen 999 Partien zum Einsatz. Im Jubiläumsspiel gegen die Ukraine könnte Malick Thiaw der 969. DFB-Nationalspieler werden. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler vom AC Mailand ist der einzige Akteur ohne Einsatz im aktuellen Kader von Bundestrainer Hansi Flick.