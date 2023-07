2:4 gegen Liverpool: KSC eröffnet Stadion mit Achtungserfolg

Karlsruhe Trotz einer Niederlage im Testspiel gegen den FC Liverpool hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC das umgebaute und ausverkaufte Wildpark-Stadion mit einem Achtungserfolg eröffnet.

Trotz einer Niederlage im Testspiel gegen den FC Liverpool hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC das umgebaute und ausverkaufte Wildpark-Stadion mit einem Achtungserfolg eröffnet.

Vor 34 000 Zuschauern gaben die Gastgeber eine zwischenzeitliche 2:1-Führung aus der Hand und unterlagen noch unglücklich mit 2:4 (1:1).

Schon das erste Tor nach der Neueröffnung erzielte die nahezu in Bestbesetzung angetretene Gäste-Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Darwin Núñez traf nach drei Minuten. Der KSC trat Liverpool trotz des frühen Rückstandes mutig entgegen und kam durch Rückkehrer Lars Stindl (39.) zum verdienten Ausgleich. Fünf Minuten nach der Pause drehte Jung die Partie, ehe die beiden eingewechselten Cody Gakpo (69.) und Diogo Jota (90.+2/90.+4) den späten Sieg des Favoriten sicherstellten.

Liverpool bereitet sich derzeit in Donaueschingen auf die neue Saison in der Premier League vor und testet am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei der SpVgg Greuther Fürth. Die Nordbadener sind bereits am Samstag wieder im Einsatz, wenn sie auf dem eigenen Clubgelände Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 empfangen.