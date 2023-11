3:2 in der Nachspielzeit: Braunschweig gewinnt Kellerduell

Braunschweig Durch ein Tor in der Nachspielzeit hat Eintracht Braunschweig ein packendes Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Der bisherige Tabellenletzte schlug das neue Schlusslicht VfL Osnabrück spät, aber verdient mit 3:2 (1:1).

Durch ein Tor in der Nachspielzeit hat Eintracht Braunschweig ein packendes Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Der bisherige Tabellenletzte schlug das neue Schlusslicht VfL Osnabrück spät, aber verdient mit 3:2 (1:1).

Das Siegtor vor 20.378 Zuschauern erzielte Ermin Bicakcic erst in der achten Minute der Nachspielzeit - und der Treffer wurde danach auch noch minutenlang vom Videoassistenten überprüft. Am Ende feierte Daniel Scherning als dritter Braunschweiger Trainer dieser Saison einen erfolgreichen Einstand - und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Osnabrück.

Die Eintracht spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Michael Cuisance (60. Minute) mehr als eine halbe Stunde in Überzahl und musste trotzdem lange zittern. Durch Tore von Johan Gomez (11.) und Anton Donkor (61.) gingen die deutlich gefährlicheren Gastgeber zweimal verdient in Führung. Doch jeweils per Strafstoß nutzte der VfL durch Cuisance (45.+1/Foulelfmeter) und Erik Engelhardt (87./Handelfmeter) seine beiden einzigen Torchancen in dieser Partie zweimal zum glücklichen Ausgleich.

Bei aller Dramatik zeigte der Spielverlauf auch, wie angeschlagen die beiden niedersächsischen Rivalen aktuell sind. Nach der frühen Führung zogen sich die Braunschweiger sehr weit zurück. Aber weder wusste der völlig harmlose VfL etwas mit seinem daraus resultierenden Ballbesitz anzufangen, noch nutzte die Eintracht ihre guten Konterchancen. Auch in der zweiten Halbzeit wurden die Braunschweiger nach dem 2:1 wieder zu passiv.