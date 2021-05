5000 Fans verabschieden Bochum mit Bengalos nach Nürnberg

Dem VfL Bochum kann in Nürnberg den Aufstieg perfekt machen.

Bochum. Trotz der Corona-Pandemie haben rund 5000 Fans Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum angesichts des möglichen Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga bei der Abfahrt zum vorletzten Saisonspiel verabschiedet.

Diese Zahl teilte die Polizei mit, nachdem sich die Mannschaft auf die Reise zum Spiel beim 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) machte. "Ich sehe auf den Videos Tausende Menschen, die eng beieinanderstehen, sich umarmen und Bengalos abbrennen. Natürlich machen wir uns Sorgen, weil wir uns noch in einer Pandemie befinden", sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte die "WAZ" berichtet.

Den Angaben zufolge hatten ab 13.30 Uhr Tausende Fans den knapp einen Kilometer langen Weg vom Stadion über die Castroper Straße zur Auffahrt Autobahn 40 gesäumt. In dem Spalier aus jubelnden Anhängern wurden laut Polizei blau-weiße Fackeln und vereinzelt auch rote Bengalos abgebrannt. Die Ordnungskräfte mussten zwei Tankstellen an und in der Nähe der Strecke absichern.

Der Bus benötigte rund eine halbe Stunde bis zur Autobahn-Auffahrt. Danach hätten laut Polizei die Menschen "äußerst diszipliniert" den Anweisungen der Polizei Folge geleistet und die Ansammlung beendet. Verletzte habe es nicht gegeben. Zahlen zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnungen hätten noch nicht vorgelegen, hieß es weiter.

Mit einem Sieg in Nürnberg würde der VfL Bochum den Aufstieg perfekt machen und nach elf Jahren wieder in die Bundesliga zurückkehren.

