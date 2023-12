Auswärtsstarke Kieler verkürzen Abstand auf die Spitze

Brachte Kiel in Düsseldorf in Führung: Lewis Holtby.

Düsseldorf Mit dem 1:0-Sieg in Düsseldorf verbuchten die Kieler schon den sechsten Auswärtserfolg in der 2. Fußball-Bundesliga. Fortuna fällt zurück.

Holstein Kiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach Punkten mit Tabellenführer FC St. Pauli gleichgezogen. Der Tabellenzweite gewann das Spitzenspiel beim Konkurrenten Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (1:0) und hat nun ebenfalls 32 Punkte nach 16 Spielen gesammelt.

Das Tor zum sechsten Auswärtssieg für die Gäste erzielte Lewis Holtby in der 18. Minute. Fortuna musste bereits die dritte Heimniederlage hinnehmen und liegt als Tabellenfünfter fünf Punkte hinter Kiel.

Die Gastgeber erwischten vor 31.042 Zuschauern in der Düsseldorfer EM-Arena keinen guten Start. Zwar wurde die Rote Karte wegen Foulspiels gegen den Düsseldorfer Felix Klaus nach Videocheck in der elften Minute in eine Gelbe Karte umgewandelt, doch sieben Minuten später traf Holtby per Kopf zum 1:0 für die Kieler. Fortuna kam in einer mäßigen Partie erst spät besser ins Spiel und hatte Pech, dass Yannik Engelhardt nur die Querlatte traf (74. Minute). Kiels Fiete Arp vergab bei einem Konter sogar noch das 2:0.