2. Liga Beiersdorfer in Hamburg vor "bewegender" Rückkehr

Ingolstadt. Dietmar Beiersdorfer ist nach seinem Einstieg als Sport-Geschäftsführer beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt gespannt auf sein emotionales Wiedersehen mit dem Hamburger SV.

"Das wird mich bewegen, ich bin ein sensitiver Mensch", sagte der 58-Jährige, der am kommenden Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Tabellenletzten im Volksparkstadion antreten muss. Beiersdorfer war Spieler, Sportdirektor und auch Vorstandsvorsitzender beim HSV. Der gebürtige Fürther lebt mit seiner Familie immer noch in Hamburg.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Natürlich ist das auch mein Club, der mich mein ganzes Leben begleitet hat und zu dem ich viele Emotionen aufgebaut habe. Ich habe dem Club unglaublich viel zu verdanken", sagte Beiersdorfer in einer Video-Medienrunde.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-127045/2