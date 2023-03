Bundesliga-Aufstieg für Lautern-Coach Schuster kein Thema

Kaiserslautern Trainer Dirk Schuster hält einen direkten Aufstieg von Zweitliga-Rückkehrer 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Bundesliga für nicht wahrscheinlich.

„Darmstadt wird sicherlich aufsteigen. Die Mannschaft wirkt sehr gewachsen und ist auch individuell top aufgestellt“, sagte Schuster im Interview von „Sportbuzzer“, dem Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). „Der HSV, Heidenheim und Paderborn werden den zweiten und dritten Platz unter sich ausmachen.“ Die Pfälzer liegen vor dem Auswärtsspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg mit 38 Punkten nur fünf Zähler hinter dem Tabellendritten 1. FC Heidenheim.

An Spekulationen um einen möglichen Aufstieg will sich Schuster nicht beteiligen. „Wir werden jetzt nicht anfangen, unsere Ziele umzuformulieren. Dazu gibt es gar keinen Grund“, betonte der 55-Jährige, für den der Klassenverbleib zunächst zählt. „Hier steht ehrliche Arbeit an erster Stelle. Wir bereiten die Mannschaft jeden Tag so vor, dass sie konkurrenzfähig ist. Und bis jetzt haben wir uns sehr teuer verkauft.“

Schuster hatte den SV Darmstadt 98 von 2013 bis 2015 von der 3. Liga in die Bundesliga geführt. Dennoch will er sich mit „solchen Themen“ nicht befassen: „Wir werden jetzt nicht unsere Zeit und Energien für solche Dinge verballern.“