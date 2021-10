DFB-Kontrollausschuss ermittelt wegen Banner gegen Rostock

Hamburg. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Zweitligisten Hansa Rostock eingeleitet.

Beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen am vergangenen Sonntag hatten Zuschauer im Ostseestadion ein Banner gezeigt mit der Aufschrift "Einer weniger, ACAB!!!". Das Kürzel steht für "All cops are bastards" ("Alle Polizisten sind Bastarde"). Die Aussage soll sich auf den Tod eines Polizisten aus Hamburg beziehen, der nach Angaben der Polizeigewerkschaft Hamburg bei einem Lehrgang in Mecklenburg-Vorpommern nach einer nächtlichen Belastungsübung im Alter von 24 Jahren gestorben war.

Der DFB-Kontrollausschuss hat von Hansa Rostock eine Stellungnahme angefordert. Zudem soll der Club die Täter identifizieren. Anschließend wird das DFB-Gremium über den Fortgang des Verfahrens entscheiden.

