Entzündung im Bauchraum: Trainer Schmidt im Krankenhaus

Heidenheim. Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue am 18. Oktober (13.30 Uhr/Sky) voraussichtlich auf seinen Trainer Frank Schmidt verzichten.

Der 46-Jährige werde wegen einer Entzündung im Bauchraum stationär im Krankenhaus behandelt, teilten die Schwaben mit. Bis zu seiner Rückkehr werde er von Co-Trainer Bernhard Raab vertreten. Der 54-Jährige solle die Mannschaft gemeinsam mit dem übrigen Trainerteam auf die Partie vorbereiten und in Aue die Verantwortung an der Seitenlinie tragen, hieß es in der Mitteilung.

