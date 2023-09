FC St. Pauli verhindert Kieler Tabellenführung mit 5:1-Sieg

Hamburg Zwei frühe Traumtore haben dem FC St. Pauli den Weg zum ersten Heimsieg in der Saison der 2. Fußball-Bundesliga geebnet und den Sprung von Holstein Kiel an die Tabellenspitze verhindert.

Zwei frühe Traumtore haben dem FC St. Pauli den Weg zum ersten Heimsieg in der Saison der 2. Fußball-Bundesliga geebnet und den Sprung von Holstein Kiel an die Tabellenspitze verhindert.

Nach vier Unentschieden in Serie setzten sich die Hamburger gegen den Nordrivalen von der Förde mit 5:1 (3:0) durch. Connor Metcalfe (4.) mit einem Schuss aus mehr als 25 Metern in den Winkel und Eric Smith (7.) mit einem Freistoß aus etwa der gleichen Entfernung ebenfalls in den Winkel sorgten schon früh für eine klare Führung vor 29.546 Zuschauern. Es waren die ersten Heimtore des Teams von Trainer Fabian Hürzeler, nachdem die bisherigen beiden Saisonspiele am Millerntor jeweils 0:0 geendet hatten.

Holtby mit dem Anschlusstreffer

Noch vor der Pause erhöhte Oladapo Afolayan (38.) auf 3:0. Lewis Holtby (50.) erzielte kurz nach Wiederbeginn den einzigen Holstein-Treffer. Nach dem ebenfalls sehenswerten Toren von Lars Ritzka (70.) und Marcel Hartel (90.+4) war die Entscheidung gefallen. Durch den Erfolg schaffte der FC St. Pauli als Sechster den Anschluss an die obere Tabellenregion. Die Kieler sind nach sechs Spieltagen Dritter.