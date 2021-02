HSV unterliegt in Würzburg - Düsseldorf schließt auf

Würzburg. Der Hamburger SV hat die große Chance auf den Ausbau seiner Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga in blamabler Manier verspielt.

Nach zuvor elf Partien in Serie ohne Niederlage unterlag das Team von Trainer Daniel Thioune beim Schlusslicht Würzburger Kickers mit 2:3 (0:2). Damit bleiben die Norddeutschen punktgleich mit Verfolger VfL Bochum, der sich am Freitag eine 0:1-Niederlage in Aue geleistet hatte. Allerdings kann der HSV nun von Holstein Kiel, am Montag zu Gast beim Tabellenvierten in Fürth, von Rang eins verdrängt werden. Kiel reicht dafür schon ein Unentschieden. Fürth kann mit einem Sieg zum Spitzentrio aufschließen.

Ähnlich wie die Hamburger konnte auch der Karlsruher SC die Gunst der Stunde nicht nutzen. Mit dem 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg brachte sich der Fünfte um die Möglichkeit, zu den Spitzenplätzen aufzuschließen. Damit zog der ehemalige Bundesligist Fortuna Düsseldorf mit dem KSC gleich und bezwang trotz der Gelb-Roten Karte für Florian Hartherz in der 45. Minute den Tabellennachbarn Hannover 96 im dritten Sonntagsspiel mit 3:2 (1:1).

