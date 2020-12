2. Liga HSV verliert in Heidenheim und verspielt Tabellenführung

Heidenheim. Der Hamburger SV hat seinen Negativlauf fortgesetzt und die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem schweren Patzer von Torwart Sven Ulreich verloren.

Der Aufstiegsaspirant verspielte am Sonntag beim 2:3 (2:2) beim 1. FC Heidenheim eine 2:0-Führung und ist nun seit vier Spielen ohne Sieg. Die SpVgg Greuther Fürth zog am HSV, der nun Zweiter ist, vorbei an die Spitze.

Sonny Kittel (16.) und Toni Leistner (25.) trafen früh für die zunächst überlegenen Gäste, doch der überragende Heidenheimer Torjäger Christian Kühlwetter drehte die Partie mit einem Dreierpack (27./44.(90.). Vor der Partie waren zwei FCH-Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil alle anderen im Kader negativ waren, konnte dennoch angepfiffen werden.

Eigentlich war aus Sicht der Hamburger alles gut losgegangen. Nach gut einer Viertelstunde flankte Manuel Wintzheimer flach auf den lauernden Kittel, der nur noch einschieben musste. Anschließend dominierte der HSV die verunsicherten Gastgeber. Nach Leistners 2:0 aber machte die Elf von Trainer Daniel Thioune einfachste Fehler in der Defensive und brachte den kampfstarken FCH zurück ins Spiel.

Nach der Pause verflachte die Partie, dann aber war es kurz vor dem Ende erneut Kühlwetter, der einen Fehler von HSV-Torwart Ulreich mit seinem dritten Treffer bestrafte und die Begegnung entschied.

© dpa-infocom, dpa:201129-99-507380/2