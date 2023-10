HSV verspielt in Wiesbaden wichtige Punkte im Aufstiegskampf

Wiesbaden Der Hamburger SV dominiert die Partie beim SV Wehen Wiesbaden, muss sich jedoch mit einem Punkt begnügen. Der Favorit vergibt zu viele Chancen und sogar einen Elfmeter.

Der Hamburger SV hat auch gegen den dritten Aufsteiger keinen Sieg landen können und erneut wichtige Punkte im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verschenkt.

Beim SV Wehen Wiesbaden mussten sich die Hanseaten trotz drückender Überlegenheit mit einem 1:1 (0:0) begnügen, nachdem sie zuvor bei der SV Elversberg und beim VfL Osnabrück jeweils mit 1:2 verloren hatten.

Laszlo Benes hämmerte in der 98. Minute einen Foulelfmeter an die Latte und vergab damit den möglichen Sieg für die Hamburger. Zuvor hatte Aleksandar Vukotic (81.) die Hessen vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften Brita-Arena in Führung gebracht, ehe Miro Muheim (89.) ausglich. Dennoch übernahm der HSV mit 17 Zählern zumindest vorübergehend die Tabellenführung vor dem punktgleichen 1. FC Kaiserslautern.

Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an. Die leidenschaftlich kämpfenden Wiesbadener wären trotzdem beinahe in Führung gegangen, doch HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes verhinderte mit einer schnellen Reaktion ein Eigentor durch Guilherme Ramos (10.). Auf der Gegenseite traf Benes nach einer guten halben Stunde nur die Latte.

Auch in der zweiten Halbzeit rannten die Norddeutschen weiter an. Einem Treffer von Ransdorff-Yeboah Königsdörffer wurde wegen Abseits die Anerkennung verwehrt, Ludovit Reis schob den Ball frei stehend am Tor vorbei und einen Schuss von Benes wehrte SVWW-Torwart Florian Stritzel ab.

Auf der Gegenseite bestrafte Vukotic den Hamburger Chancen-Wucher, als Heuer Fernandes das Leder nach einem Kopfball von Marcus Mathisen nach vorne prallen ließ. In der dramatischen Schlussphase reichte es für die Gäste trotz bester Chancen nur noch zum Remis.