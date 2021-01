Sah in Paderborn Rot: Würzburg-Coach Bernhard Trares.

Nach Rot in Paderborn Innenraumverbot und Geldstrafe für Würzburg-Coach Trares

Würzburg. Nach seiner Roten Karte in Paderborn ist der Würzburger Trainer Bernhard Trares mit einem Innenraumverbot für den Rückrundenstart am heutigen Dienstagabend (18.30 Uhr) in Aue bestraft worden.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, muss der 55-Jährige zudem eine Geldstrafe von 5000 Euro zahlen.

Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach dem Abpfiff. Trares darf sich in diesem Zeitfenster "weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten".

Im Zweitliga-Spiel beim FC Erzgebirge Aue wird Trares von den beiden Co-Trainern Benjamin Sachs und Philipp Eckart vertreten. Der Coach der Würzburger hatte am Samstag beim 0:1 gegen den SC Paderborn in der Schlussphase von Schiedsrichter Lasse Koslowski wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte bekommen.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-177601/2