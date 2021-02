2. Liga Karlsruhe siegt nach 0:2-Rückstand in Sandhausen

Sandhausen. Nach einem starken Comeback hat der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga einen verdienten 3:2 (0:2)-Sieg beim SV Sandhausen gelandet.

Philipp Hofmann (46. Minute) und Kyoung-Rok Choi (54./76.) mit einem Doppelpack belohnten am Samstag die tolle Aufholjagd des Tabellenfünften nach der Pause. Kevin Behrens (30.) und Patrick Schmidt (40.) trafen in der ersten Halbzeit für die Hausherren, die als Tabellen-16. mit nur 18 Zählern weiter in Abstiegsgefahr schweben.

Dabei hatte es zunächst nach einem Sieg für Sandhausen ausgesehen. Der KSC war in den ersten 45 Minuten kaum präsent und leistete sich grobe Abwehrschnitzer, die vom SVS gnadenlos bestraft wurden. In der zweiten Hälfte waren die Gäste dann hellwach und kamen schon wenige Sekunden nach Wiederbeginn durch das neunte Saisontor von Hofmann zum Anschluss. Das beflügelte den KSC, der immer stärker wurde und die Hausherren kaum noch zur Entfaltung kommen ließ. Choi belohnte die deutliche Leistungssteigerung mit seinen Treffern.

