2. Liga Kiel auf Kurs: Nach 3:0 in Kaiserslautern Dritter

Kaiserslautern Holstein Kiel ist in der 2. Liga bestens unterwegs und punktet auch auf dem gefürchteten Betzenberg. Die Kieler könnten kommende Woche vom Hamburger Stadtduell an der Spitze profitieren.

Holstein Kiel bleibt dem Führungsduo FC St. Pauli und Hamburger SV auf den Fersen.

Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp beim 1. FC Kaiserslautern verdient mit 3:0 (2:0). Während die Kieler mit nun 26 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz stehen, rutschen die Pfälzer nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen immer weiter ab. Mit 18 Zählern hat der FCK als Elfter nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellen-16. Schalke 04.

Die Tore der Kieler erzielten Benedikt Pichler (16. Minute), Fiete Arp (44.) sowie erneut Pichler (58.). Vor 38.367 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion waren die Gäste über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft. Kaiserslautern präsentierte sich vor allem in der ersten Halbzeit in der Defensive phasenweise völlig verunsichert und war mit dem Zwei-Tore-Rückstand zum Halbzeitpfiff noch gut bedient. Kiel könnte in der kommenden Woche der Nutznießer sein, wenn die Topteams St. Pauli und HSV im Hamburger Stadtderby gegeneinander spielen.