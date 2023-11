2. Liga Nürnberg überzeugt beim Auswärtssieg in Paderborn

Paderborn Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat die Aufstiegsplätze im Visier.

Der Club feierte eine Woche nach der Last-Minute-Heimpleite gegen Schalke 04 einen verdienten 3:1 (3:0)-Sieg beim SC Paderborn. Als derzeit Tabellensechster hat der FCN nur zwei Punkte Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz. Dabei mussten die Gäste nach der Roten Karte gegen Jens Castrop (60. Minute/Foulspiel) lange Zeit mit zehn Spielern auskommen.

Zuvor hatte Castrop aber den Grundstein zum Sieg gelegt, bereits in der 8. Minute die Führung erzielt. Kanji Okunuki (39.) und Lukas Schleimer (42.) sorgten vor der Pause für die Entscheidung. Den Paderbornern, die ihrem Gegner in der ersten Hälfte spielerisch in fast allen Belangen unterlegen waren, gelang nur spät der Anschlusstreffer durch Adriano Grimaldo.

Erst nach dem Platzverweis für Castrop war Paderborn überlegen, drängte auf den Ausgleich. Doch der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok, bei der Stürmer Max Kruse nicht im Kader stand, fehlten im Offensivspiel Ideen, Genauigkeit und das ein oder andere Mal das nötige Quäntchen Glück.