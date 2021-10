Positiver Coronatest bei Fortuna-Verteidiger Hoffmann

Musste sich in häusliche Quarantäne begeben: Andre Hoffman von Fortuna Düsseldorf.

Düsseldorf. Innenverteidiger Andre Hoffmann ist nach Angaben des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Hoffmann befinde sich deshalb in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer Mitteilung. Auswirkungen auf die restliche Mannschaft habe die Infektion nicht. "So bedauerlich der Fall ist, im Zusammenhang mit der Infektion zahlt sich aus, dass wir beim Staff und unserem Kader eine fast hundertprozentige Impfquote erreichen konnten", sagte Sportvorstand Uwe Klein.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-500881/2