Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Remis zwischen Holstein Kiel und Greuther Fürth

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich nach zuvor zwei Niederlagen immerhin einen Punkt erkämpft. Das Team von Trainer Ole Werner kam zu einem 1:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Alexander Mühling (35./Foulelfmeter) erzielte vor 9000 Zuschauern im Holstein-Stadion das Tor für die Kieler. Sebastian Ernst (1. Minute) traf für die Franken, die zum dritten Mal in Folge ungeschlagen blieben.

Mit dem frühen Rückstand wurden die ersatzgeschwächten Gastgeber kalt erwischt. Die neu formierte Viererkette hatte sich noch gar nicht richtig gefunden, da nutzte Ernst deren Unordnung mit einem straffen Schuss unhaltbar für Kiels Keeper Johannes Gelios zur Führung der Gäste.

Der Fehlstart schockte die Holsteiner sichtlich. Zielstrebige Angriffsaktionen blieben gegen sehr gut stehende Franken praktisch aus. Chancen gab es keine. Der Ausgleich war Fürther Schützenhilfe zu verdanken. Paul Seguin foulte Kiels Spielmacher Jae-Sung Lee ziemlich ungeschickt. Mühling ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und schoss vom Elfmeterpunkt zu seinem vierten Saisontreffer ein.

Am Spielverlauf änderte der Ausgleich nichts. Kiels Offensivbemühungen wirkten wenig erfolgsversprechend. Fürths Defensive hatte keine große Mühe, sie zu unterbinden. Am Ende ging die Punkteteilung in einem schwachen Spiel völlig in Ordnung.