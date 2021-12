Schalker Kapitän Latza fällt bis Jahresende aus

Gelsenkirchen. Kapitän Danny Latza wird für den Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 in diesem Jahr nicht mehr auflaufen.

Der Mittelfeldspieler, der verletzungsbedingt in dieser Spielzeit schon zehn Meisterschaftsspiele verpasst hat, fällt mit einer Muskelverletzung aus dem Spiel gegen den FC St. Pauli aus. Er steht somit in den beiden restlichen Begegnungen des Jahres gegen den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV nicht zur Verfügung.

Wie der Club mitteilte, fehlte auch Stürmer Marius Bülter bei der Trainingseinheit am Dienstag. Der 28-Jährige musste bereits in den vergangenen Tagen wegen auffälliger Blutwerte kürzertreten. Trainer Dimitrios Grammozis befindet sich nach seiner Corona-Infektion weiterhin in häuslicher Quarantäne.

