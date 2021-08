Schock für Dynamo Dresden: Knipping erleidet Kreuzbandriss

Dresden. Dynamo Dresden muss mehrere Monate auf Vize-Kapitän Tim Knipping verzichten. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler hat sich im Ost-Duell gegen Hansa Rostock einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit.

"Ich musste das Schlimmste nach dem Crash in Rostock befürchten und dennoch ist diese Nachricht ein Schock für mich. All das Hoffen in der zurückliegenden Nacht hat nix gebracht. Mein Knie ist schwer verletzt und der Weg zurück wird für mich ein langer werden. Das ist Fakt", erklärte Knipping in einer Vereinsmitteilung.

Der Innenverteidiger zog sich die Verletzung in der 15. Minute bei einem geblockten Schuss von Rostocks Streli Mamba zu. Dabei blieb Knipping im Rasen hängen und musste anschließend nach kurzer Behandlung ausgewechselt werden.

In den kommenden Tagen soll in Absprache mit den Mannschaftsärzten entschieden werden, wo sich der 28-Jährige einem operativen Eingriff unterziehen wird. Nach Robin Becker im Januar und Patrick Wiegers im April ist Knipping bereits der dritte Dynamo-Akteur, der sich in diesem Kalenderjahr einen Kreuzbandriss zuzog.

