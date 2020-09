Tim Leibold neuer Kapitän des Hamburger SV

Hamburg. Abwehrspieler Tim Leibold ist neuer Kapitän beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger wurde von Trainer Daniel Thioune zum Nachfolger von Aaron Hunt bestimmt, wie der HSV-Coach mitteilte.

Die Neuzugänge Klaus Gjasula und Toni Leistner wurden als Leibolds Stellvertreter benannt. Ersatztorhüter Tom Mickel und Mittelfeldmann David Kinsombi komplettieren den fünfköpfigen Mannschaftsrat.

"Er hat eine gute Saison gespielt und viele Torvorlagen gegeben. Sein Wort hat Gewicht in der Mannschaft. Tim Leibold wird ein guter Kapitän sein", begründete Thioune seine Entscheidung pro Leibold. In Gesprächen mit Hunt habe dieser ihm zu verstehen gegeben, dass er für das Kapitänsamt nicht mehr zur Verfügung stehe. "Wir kennen Aarons Qualitäten, er wird sich aber auch so einbringen", sagte der vom VfL Osnabrück gekommene Trainer über den 34 Jahre alten Spielmacher.

Zudem gab Thioune einen Tag vor dem DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden bekannt, dass Daniel Heuer Fernandes zumindest im Pokalspiel als Nummer eins in die Saison starten wird. Der 27-Jährige war auch in der vergangenen Saison über weite Strecken Stammtorhüter. Gegen Ende der Spielzeit wurde er aber auf Weisung des damaligen Chefcoaches Dieter Hecking von Julian Pollersbeck abgelöst. Dieser ist unter Thioune nun nur noch Schlussmann Nummer drei.

© dpa-infocom, dpa:200913-99-543014/2