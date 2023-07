Zwei Neuzugänge treffen: FC Hansa schlägt Pogon Stettin

Neuruppin (dpa/mv) Zum Abschluss des Trainingslagers in Neuruppin hat der FC Hansa Rostock ein Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Die Tore für den Fußball-Zweitligisten schossen zwei Neuzugänge aus der Regionalliga: Abwehrspieler Patrick Nkoa traf in der 17. Minute zum 1:0. Der 24-Jährige war in der Sommerpause von Rot-Weiß Erfurt gekommen. Den zweiten Treffer erzielte Serhat Semih Güler in der Schlussminute (90.). Den 26-jährigen Stürmer hatte Hansa vom Wuppertaler SV verpflichtet.