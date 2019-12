FC Carl Zeiss Jena: No Name gegen Spitzenteam FC Ingolstadt

Zeiss-Trainer Rico Schmitt sieht seine Mannschaft in der Rolle des Außenseiters gegen den Top-Favoriten FC Ingolstadt. In dessen Arena tritt der Tabellenletzte FC Carl Zeiss Jena am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) zur letzten Partie in diesem Jahr an.

Die Stärken des Zweitliga-Absteigers Ingolstadt beschreibt Schmitt mit wenigen Worten: „Kompakte Spitzenmannschaft, große Spieler, Knipser im Angriff, stabile Abwehr.“ Er hebt namhafte Fußballer wie Stürmer Stefan Kutschke (8 Saisontore) hervor. Ingolstadt sei „keine No-Name-Truppe, wie wir es sind“, sagt der Trainer, rudert aber gleich ein Stück zurück. Einige seiner Spieler seien dabei, sich auf die Notizzettel zu spielen. Querpass-Video FCC Jo Coppens und Anton Donkor fehlen Der Fußballlehrer muss umstellen. Torhüter Jo Coppens fällt wegen seiner Schulterstauchung aus. „Wir müssen Flemming Niemann stärken, das wird für ihn eine Feuertaufe“, sagt Schmitt. Der Unterschied sei, dass der junge Torwart „vorigen Sonntag nicht überlegen musste“. Wer anstelle von Anton Donkor (Bänderriss im Knöchel) aufläuft, steht noch nicht fest. Nico Hammann setzt wegen Adduktorenproblemen erneut aus. Jannis Kübler steht wieder als Alternative bereit Als Alternative für die Zentrale rückt jedenfalls Jannis Kübler ins Aufgebot. Der beste Passspieler der Jenaer hatte sich in Meppen das Schultereckgelenk gebrochen und das Knie lädiert. „Ich trainiere voll mit, habe keine Schmerzen mehr“, sagt Kübler, der sich aber noch gedulden muss. Für die Startelf plant Schmitt noch nicht mit ihm. Der Trainer impft seinen Spielern ein, nicht ans bevorstehende Weihnachtsfest zu denken, sondern sich zunächst auf die finale Aufgabe zu konzentrieren. Wie lautet sein Rezept, die Ingolstädter zu ärgern? „Laufen, laufen, laufen, arbeiten, Zweikämpfe führen und an der Offensivreihe akribisch dransein.“ Unser Podcast „Schnelles Spiel“ mit der Bilanz für die Hinrunde unter www.otz.de/podcast