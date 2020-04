Die Fanszenen in Deutschland hat sich gegen Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch Jenaer FCC-Ultras gegen Geisterspiele

„Wenn seit Wochen über einen Mangel an Kapazitäten bei Covid-19-Tests berichtet wird, ist die Idee, Fußballspieler in einer extrem hohen Taktung auf das Virus zu untersuchen, schlicht absurd“, heißt es in einem Brief, der auch auf der Homepage der Horda Azzuro, einer Ultrafangruppierung des FC Carl Zeiss Jena, verbreitet wird.

„Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne“, steht geschrieben. Die Fans fordern eine nachhaltige Reform ihrer Lieblingssportart, die in diesen schweren Tagen nicht von der restlichen Gesellschaft entkoppelt werden dürfe.

Alle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena