FC Carl Zeiss-Ultras rufen zur Blutspende auf

Die Fans aus der Südkurve des FC Carl Zeiss Jena starten eine Aktion, um die Blutspendedienste und die Tafeln in der Region zu unterstützen. Auf der Internetseite der Ultragruppierung Horda Azzuro ist am Sonntag ein Aufruf erschienen, Blut spenden zu gehen. Zugleich stellte die Gruppe einen Plan online, wo dies in den nächsten Tagen möglich ist.

Zudem rufen die Ultras zu Geldspenden auf. Die Anhänger des FC Carl Zeiss Jena wollen Lebensmittel kaufen, um die Tafeln zu versorgen. Jene versorgen damit bedürftige Menschen.

www.horda-azzuro.de