Am Samstag fand die Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena in der Mensa an der Carl-Zeiss-Promenade statt. Geschäftsführer Chris Förster erstattet seinen Bericht.

Die Finanzlage des großen Rivalen FC Rot-Weiß Erfurt war indirekt bei der Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena ein Thema. Ein Fanvertreter warnt davor, dass auch das FCC-Schicksal am seidenen Faden hängt.

Keine Polemik in Richtung Erfurt: FC Carl Zeiss Jena will mehr Sponsoren gewinnen

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena will in den kommenden Jahren die Erlöse aus dem Sponsoring ausbauen. Durch ein besseres Geschäftsergebnis will der Fußball-Drittligist sein operatives Ergebnis verbessern, damit Investor Roland Duchatelet nicht Jahr für Jahr hohe Ausgleichszahlungen leisten muss. Zugleich wurde bekannt, dass der FC Carl Zeiss nächste Woche gegen den Deutschen Fußball-Bund vors Oberlandesgericht Frankfurt zieht.