AC-Mailand-Spieler Duarte positiv auf Corona getestet

Mailand. Beim italienischen Erstligisten AC Mailand ist Verteidiger Léo Duarte positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Fußballverein in der Hauptstadt der Lombardei mit.

Der 24-Jährige befinde sich den Vorschriften folgend in Quarantäne. Corona-Tests bei anderen Milan-Spielern und bei Mitarbeitern seien dagegen alle negativ ausgefallen, hieß es. Die gesamte Gruppe solle vor dem anstehenden Europa-League-Match gegen das norwegische Team FK Bodö/Glimt, das für Donnerstag in Mailand angesetzt ist (Qualifikation, 3. Runde), erneut überprüft werden.

Am Vortag war bekannt geworden, dass auch ein nicht genannter Spieler des Erstligisten FC Turin wegen eines positiven Corona-Tests in häusliche Quarantäne musste. Auch sein Team sollte eine neue Virustest-Runde machen. Die italienische Serie A war erst am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet.

