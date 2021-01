Arsenal leiht Norweger Ödegaard von Real Madrid aus

London. Der norwegische Fußball-Nationalspieler Martin Ödegaard spielt bis zum Saisonende für den FC Arsenal. Das gab der Club aus Nord-London am Mittwoch bekannt. Der 22-jährige Ödegaard kommt auf Leihbasis vom spanischen Meister Real Madrid. Damit wird der offensive Mittelfeldspieler, der 2014 als 15-Jähriger sein Profidebüt für Stromsgodset gab und mit 16 Jahren nach Madrid wechselte, bereits zum vierten Mal verliehen.

In der Vorsaison spielte Ödegaard in La Liga leihweise für Real Sociedad und wurde dort zum Stammspieler. Daraufhin beendete Madrid das ursprünglich auf zwei Jahre ausgelegte Leihgeschäft vorzeitig. Doch in der laufenden Saison konnte sich der Norweger im Bernabeu wieder nicht durchsetzen. Bei Arsenal trifft Ödegaard nun auf Dani Ceballos, der ebenfalls bei Real unter Vertrag steht, aber schon seit 2019 auf Leihbasis für die Gunners spielt.

