Australien bei Heim-WM weiter - Olympiasieger Kanada raus

Melbourne/Brisbane Gastgeber Australien bezwingt Olympiasieger Kanada 4:0 und zieht hochverdient ins Achtelfinale der Fußball-WM ein. Auch Nigeria steht nach einem 0:0 gegen Irland in der Runde der letzten 16 Teams.

Mit einer überzeugenden Vorstellung ist Gastgeber Australien bei der Fußball-WM im eigenen Land als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. 4:0 (2:0) gewannen die Matildas gegen Kanada, das als Gruppendritter die Heimreise antreten muss.

Vor 27.706 Fans in Melbourne erzielten Doppelpackerin Hayley Raso (9./39. Minute), Mary Fowler (58.) und Steph Catley (90.+4/Foulelfmeter) die Tore für das Team von Trainer Tony Gustavsson. Nigeria reichte im Parallelspiel der Gruppe B vor 24.884 Zuschauern in Brisbane ein 0:0 gegen Irland, um als Gruppenzweiter ebenfalls weiterzukommen.

Die Westafrikanerinnen treffen am kommenden Montag im Achtelfinale auf England, China oder Dänemark (09.30 MESZ), Australien kann es in der Runde der letzten 16 Teams neben den drei Genannten theoretisch sogar auch mit Haiti zu tun bekommen (Montag, 12.30 MESZ). Wer in Gruppe D die ersten beiden Plätze belegt, entscheidet sich an diesem Dienstag.

Die Gastgeberinnen drehten in Melbourne früh auf und hätten auch höher gewinnen können. Torschützin Fowler hatte gleich zweimal Pech. In Hälfte eins wurde ihr ein Tor wegen Abseits aberkannt, im zweiten Durchgang traf sie nur den Pfosten. Von den weitgehend enttäuschenden Kanadierinnen um die zur Pause ausgewechselte Legende Christine Sinclair kam insgesamt viel zu wenig. Bei Australien verbrachte die angeschlagene Weltklasse-Stürmerin Sam Kerr 98 Minuten auf der Bank.