Nationalmannschaft Beckenbauer würdigt Löw: "Genau in diese Zeit gepasst"

Berlin. Vor dem Abschieds-Festakt für Joachim Löw hat der frühere Teamchef Franz Beckenbauer den ehemaligen Bundestrainer gewürdigt.

"Er hat die Mannschaft wieder in frühere Höhen geführt und geht sicher als einer der erfolgreichsten Trainer in die Geschichte des DFB ein", sagte Beckenbauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Löw habe mit seinem Stil den schönen Fußball repräsentiert. "Damit hat er genau in diese Zeit gepasst", befand der 76-Jährige.

Löw war nach dem Scheitern bei der Fußball-EM als Bundestrainer zurückgetreten. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg wird der 61-Jährige offiziell verabschiedet.

Löw habe das Ansehen des deutschen Fußballs international "auf eine neue Stufe gehoben", betonte sein Amtsvorgänger Jürgen Klinsmann. "Überall redet man voller Hochachtung über die Entwicklung des deutschen Fußballs - und das ist vor allem sein Verdienst", sagte der 57-Jährige. Klinsmann hatte Löw als Co-Trainer 2004 zum Deutschen Fußball-Bund geholt.

