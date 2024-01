Bei Sieg des FC Barcelona: Tornetz mit Kabelbindern geflickt

Foto: David Ramirez/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Las Palmas Ein defektes Tornetz hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem verspäteten Wiederanstoß der Partie UD Las Palmas gegen den FC Barcelona geführt.

Ein defektes Tornetz hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem verspäteten Wiederanstoß der Partie UD Las Palmas gegen den FC Barcelona geführt.

Vor dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit hatte einer der Schiedsrichter-Assistenten ein Loch im Netz des Tores entdeckt, auf das Meister Barcelona spielen sollte. Nachdem Platzwarte den Defekt provisorisch mit drei Kabelbindern behoben hatten, konnte Schiedsrichter Pablo González Fuertes beim Stand von 1:0 für Gastgeber Las Palmas die zweiten 45 Minuten anpfeifen.

Durch zwei Treffer in das geflickte Tor kam Barcelona bei Aufsteiger Las Palmas noch zu einem 2:1 (0:1) und verbesserte sich durch den Erfolg in der Tabelle auf den dritten Platz mit sieben Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid und den punktgleichen Verfolger FC Girona.

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan verwandelte in der Nachspielzeit (90.+3) einen Foulelfmeter zum Last-Minute-Sieg, nachdem er vom ehemaligen Leverkusener Bundesliga-Profi Daley Sinkgraven im Strafraum gefoult worden war. Der Niederländer sah dafür Rot (90.+1). Zuvor hatte Ferran Torres (55.) den Ausgleich für Barcelona markiert. Munir El Haddadi hatte den Tabellenzehnten Las Palmas in der 12. Minute in Führung gebracht.