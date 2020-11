Belgien und Italien sichern sich Finaleinzug

Berlin. Italien und der WM-Dritte Belgien haben sich am letzten Gruppenspieltag der Nations League den Einzug ins Finalturnier gesichert.

Die Belgier um Kevin de Bruyne und Doppeltorschütze Romelu Lukaku besiegten Dänemark mit 4:2 (1:1). Italien gewann gegen Bosnien-Herzegowina mit zwei Traumtoren 2:0 (1:0). Zuvor hatten sich schon Frankreich und Spanien nach dem 6:0 gegen die deutsche Nationalmannschaft für die Endrunde kommenden Oktober qualifiziert.

In der Gruppe A2 der Nations League kam es zum Showdown zwischen Belgien und Dänemark - beide Mannschaften hatten noch die Chance auf das Finale. Die Belgier, denen ein Unentschieden gereicht hätte, erwischten einen Blitzstart und lagen bereits nach drei Minuten durch einen Treffer von Youri Tielemans vorn. Für die starken Dänen glich Jonas Wind (18. Minute), der erstmals bei einem Pflichtspiel in der Startelf stand, per Kopf aus. In der zweiten Hälfte beendeten jedoch Lukaku mit einen Doppelpack (57./69.) und De Bruyne (88.) die dänischen Ambitionen aufs Finale. Die Skandinavier konnte zwischendurch mit Hilfe eines Eigentors von Belgiens Torwart Thibaut Courtois (86.) verkürzen.

Für die Italiener galt es in der Gruppe 1 nicht nur das 1:1 gegen die Bosnier aus dem Hinspiel auszubügeln. Als Tabellenführer hatten sie auch den Finaleinzug in der eigenen Hand. Dementsprechend engagiert gingen die Azzurri im Grbavica Stadion in Sarajewo zu Werke und gingen mit einem sehenswerten Treffer von Andrea Belotti (22.) in Führung. Domenico Berardi (68.) zauberte nach einer feinen Vorlage von Manuel Locatelli das nächsten Tor - und die Italiener ins Finale.

Im zweiten Spiel der Gruppe 1 hatten Polen und die Niederlande auf einen Ausrutscher Italiens hoffen müssen. Da Italien aber gewann und Bosnien bereits als Absteiger feststand, ging es beim 2:1 (1:0)-Sieg von Oranje nur noch um die Statistik. Für Polen traf Kamil Jozwiak (6.), die Niederlande drehten das Spiel durch Tore von Memphis Depay (77.) und Georginio Wijnaldum (84.) und schlossen die Gruppe auf Rang zwei ab. England, das in der Gruppe 2 bereits vorher als Dritter feststand, besiegte die bereits abgestiegenen Isländer mit 4:0 (2:0).

