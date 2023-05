Benfica Lissabon verpasst vorzeitigen Meistertitel

Lissabon Roger Schmidt hat den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in Portugal mit Benfica Lissabon verpasst. Der deutsche Trainer kam mit dem Tabellenführer am Sonntag im Derby bei Stadtrivale Sporting nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus. Trotzdem haben Schmidt und sein Team den Gewinn des ersten Meistertitels seit 2019 weiter in der eigenen Hand. Dafür muss Benfica das abschließende Saisonspiel am kommenden Wochenende gegen den Tabellenletzten Santa Clara gewinnen.

Francisco Trincão (39. Minute) und Ousmane Diomandé (44.) erzielten die Tore für die insgesamt überlegenen Gastgeber. Fredrik Aursnes (71.) gelang per Kopf der Anschlusstreffer für Benfica, dann erzielte João Neves in der vierten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer. Schmidts Team hat vor dem Saisonfinale damit nur noch zwei Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger FC Porto.