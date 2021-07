Brasilien: "Schlechtestes Team der Welt" buhlt um Messi

Paulista. Welcher Club der Welt würde den vereinslosen Lionel Messi nicht gerne verpflichten? Europäische Giganten wie Paris Saint-Germain und Manchester City sollen interessiert sein - und auch Messis Verein aus Kindertagen in seiner Heimatstadt Rosario macht sich Hoffnung.

Nun hat aber der Íbis Sport Club, der sich als "schlechteste Mannschaft der Welt" bezeichnet, dem Fußball-Weltstar aus Argentinien ein kurioses Angebot unterbreitet.

"Assina, MESSI" (Unterschreib', MESSI), schrieb der Verein aus der Stadt Paulista im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco auf Twitter, wo er fast 300.000 Anhänger hat. Drei Jahre und elf Monate hatte der Ibis Sport Club in den Niederungen des brasilianischen Fußballs zu Beginn der 1980er Jahre nicht gewonnen, was ihm einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, einen gewissen Ruhm und zuletzt einen Vertrag mit einem Wettanbieter einbrachte. Nun will der Verein aus den Niederungen des brasilianischen Fußballs nutzen, dass Messi nach dem Auslaufen des Vertrages in Barcelona ein sogenannter Free Agent ist - wobei sich das Angebot für einen Kontrakt über 15 Jahre dem Ruf der Mannschaft entsprechend kurios liest.

Demnach darf der Ausnahmekönner nicht die Nummer zehn tragen, weil sie nach dem außerordentlich erfolglosen Mauro Shampoo nicht mehr vergeben wird, er darf keine Tore schießen, nicht Meister werden - und der Argentinier muss dreimal vor dem Spiegel schwören, dass Pelé besser ist als Maradona.

