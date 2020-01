Zwei Landesklassen-Spiele bestritt André Wolfram in der Hinrunde für den SV Moßbach. Nun sollen für die BSG Chemie Kahla weitere Einsätze folgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BSG Chemie Kahla angelt sich Keeper vom SV Moßbach

Kaum hat das neue Jahr begonnen, gibt es bei den Landesklasse-Fußballern der BSG Chemie Kahla die ersten personellen Veränderungen zu vermelden. So begaben sich die Porzellanstädter zur Winterpause auf die Suche nach einem neuen Torhüter und wurden bei Ligakonkurrent SV Moßbach fündig.

Von dort wechselt André Wolfram (Foto) an den Dohlenstein, womit sich Trainer Thomas Kellner in der Rückrunde eine weitere Option für die Position zwischen den Pfosten bietet. Bei Aufsteiger Moßbach hütete der 23-Jährige zuletzt vornehmlich das Tor der zweiten Mannschaft in der Kreisliga, absolvierte aber auch zwei Landesklasse-Partien.

Torhütersituation bleibt unklar

Welche Rolle Wolfram in Kahla genau einnehmen wird, hängt nicht zuletzt von der Genesung des bisherigen Stammkeepers Felix Müllers ab. „Wir wissen noch nicht, wie es mit Felix weitergeht. Es kann sein, dass er zur Rückrunde wieder verfügbar ist, aber es kann sich auch noch lange hinziehen. Das steht völlig in den Sternen“, informiert BSG-Trainer Thomas Kellner.

In jedem Fall wähnt man sich mit dem zusätzlichen Schlussmann auf der sicheren Seite, da Nachwuchskeeper Jean-Christoph Weidner, der in der Hinrunde siebenmal zum Einsatz kam, noch Zeit zur Entwicklung benötige. „Wenn Felix fit wird, haben wir zwei gute Torhüter, wenn nicht, steht mit André ein guter Ersatz zur Verfügung“, so Thomas Kellner.

Mittelfeldspieler geht trotz Stammplatz

Der Neuverpflichtung zur Winterpause steht aber auch ein Abgang gegenüber. Mittelfeldspieler Fabian Schaft, der sich erst im Sommer den Chemikern anschloss, verlässt Kahla trotz Stammplatz nach nur einem halben Jahr wieder und kämpft fortan mit Einheit Bad Berka um den Aufstieg in die Landesklasse. Damit entsprach die BSG Chemie dem Wunsch des 20-Jährigen, der von Ligakonkurrent Blankenhain kam und beim SC Weimar Thüringenliga-Erfahrung sammelte.

So habe Schaft die Strecke nach Kahla etwas unterschätzt; ein Problem das sich aufgrund zusätzlicher beruflicher Belastung zu verschärfen drohte. „Es ist schade, da unser Kader klein ist und wir mit ihm einen guten Mann verlieren. Aber wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen“, erklärt der Kahlaer Trainer auf Nachfrage.

Weitere Zugänge erwünscht, aber unwahrscheinlich

Und ist mit diesen beiden Wechseln die winterliche Transfertätigkeit am Dohlenstein erledigt? „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir uns nicht umschauen. Aber im Winter ist es immer schwierig, gute Spieler zu bekommen“, so Keller.