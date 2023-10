Bundeskanzler Scholz trifft deutsche Fußballerinnen

Frankfurt/Main Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Dienstag das deutsche Frauenfußball-Nationalteam in Frankfurt/Main.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird es im Anschluss an das Treffen von 17.00 Uhr auf dem DFB-Campus ein Pressestatement des Kanzlers und von Verbandspräsident Bernd Neuendorf geben. Scholz hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für gleiche Prämien (Equal Pay) bei den Fußballerinnen eingesetzt.

Zweiter Besuch des Kanzlers

Der SPD-Politiker war schon nach der erfolgreichen Europameisterschaft in England, als die DFB-Auswahl erst im Finale gegen das Gastgeber-Team verlor, in der Verbandszentrale und bekräftigte damals seine Forderungen. Bei der WM im Sommer in Australien waren die Fußballerinnen allerdings überraschend in der Vorrunde ausgeschieden.

Das Nationalteam um Kapitänin Alexandra Popp bereitet sich von Montag an in Frankfurt auf die nächsten Nations-League-Spiele am kommenden Freitag (17.45 Uhr) gegen Außenseiter Wales in Sinsheim und am 31. Oktober (20.00 Uhr) in Island vor. Dabei kehrt der 72 Jahre alte Horst Hrubesch als Interimstrainer zurück, da Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiter krank ist.