1. FC Köln bindet Innenverteidiger Luca Kilian bis 2025

Köln. Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Kaufoption für Luca Kilian gezogen und den Innenverteidiger vom FSV Mainz 05 fest verpflichtet. Der 22-Jährige erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, teilte der Club mit.

Kilian kam im vergangenen Jahr auf Leihbasis zu den Kölnern und absolvierte 30 Bundesligaspiele für den Tabellensiebten. "Luca hat sich in der vergangenen Saison auf Anhieb eine Position als Stammspieler erarbeitet. Dabei ist er trotzdem noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er seine nächsten Schritte auch zukünftig unbedingt beim FC gehen will", sagte der neue FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220517-99-323733/2