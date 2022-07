Abwehrspieler Kabak vor Wechsel nach Hoffenheim

Sinsheim. Fußball-Abwehrspieler Ozan Kabak steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel vom FC Schalke 04 zu Ligarivale TSG 1899 Hoffenheim.

«Kicker» und «Bild-Zeitung» berichten übereinstimmend, dass der 22 Jahre alte Innenverteidiger bei der TSG den Medizincheck absolvieren soll. In den Planungen der Schalker spielt Kabak, der zuletzt an den FC Liverpool und Norwich City ausgeliehen war, keine Rolle mehr. Hoffenheim hingegen könnte gerade in einem System mit Dreierkette noch personelle Verstärkung für die Innenverteidigung gebrauchen.

