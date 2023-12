Auch Coman und Mazraoui fehlen Bayern zum Jahresende

München Der FC Bayern München muss im Jahresendspurt weitere Ausfälle verkraften. Wegen Muskelverletzungen fallen Torschütze Coman und Mazraoui aus.

Der FC Bayern München muss im Jahresendspurt auch auf Kingsley Coman und Noussair Mazraoui verzichten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Tag nach dem 1:0-Sieg bei Manchester United mitteilte, fällt fas Duo „in den kommenden Spielen“ aus.

Flügelspieler Coman, der in England Torschütze war, erlitt einen Muskelfaserriss in der rechten Wade. Außenverteidiger Mazraoui zog sich einen Muskelbündelriss in der linken Wade zu.

In den beiden letzten Spielen des Jahres empfängt der FC Bayern am Sonntag im Bundesliga-Spitzenspiel den VfB Stuttgart, am nächsten Mittwoch steht das Gastspiel beim VfL Wolfsburg an.

Ohnehin verzichten müssen die Münchner auf Flügelspieler Serge Gnabry und Innenverteidiger Matthijs de Ligt sowie Reservist Bouna Sarr. Auch Ersatztorhüter Sven Ulreich fehlte zuletzt. Trainer Thomas Tuchel muss es mit einem kleinen Aufgebot in die Winterpause schaffen.