„Augen zu und durch“: Tuchel lobt Goretzkas Entwicklung

München Diese Saison begann für Bayern-Star Goretzka nicht wie gewünscht. Die Reaktion beeindruckt Trainer Tuchel - auch wenn der Mittelfeldspieler auf die Zähne beißen musste.

Trainer Thomas Tuchel setzt darauf, dass Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka seinen Aufwärtstrend auch gegen den 1. FC Köln zeigt. „Er hat das getan, was nötig ist, mal Augen zu und durch. Er hat sich nie hängen lassen, hat immer sehr gut trainiert und hat jetzt seine Form gefunden. Ich hoffe, dass er das gegen Köln beweisen kann“, sagte der Coach des FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister möchte im Fernduell mit Bayer Leverkusen zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Die Werkself ist am Samstag bei Werder Bremen zu Gast. Die Münchner reisen erst am Spieltag zur Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) an. „Bayer hat sich exzellent verstärkt, zudem können sie in Ruhe arbeiten. Neben Leipzig und Dortmund sind sie unser größter Konkurrent“, sagte Goretzka in der „Abendzeitung zum Titelrennen. Er will mit seinem Team in der Nachbarstadt drei Punkte holen.

Goretzka beißt sich durch

Goretzka war zu Beginn der Saison nicht für das Nationalteam durch den damaligen Bundestrainer Hansi Flick nominiert worden. Auch bei Tuchel war er nicht immer erste Wahl. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Er hat auf die Zähne gebissen mit seinem Handbruch, sich durchgebissen mit Schmerzen und einer Einschränkung in den Dienst der Sache und den Dienst der Mannschaft gestellt. Das war beeindruckend“, sagte Tuchel.

Goretzka half zwischenzeitlich sogar als Innenverteidiger aus. „Der Trainer hat das gute Recht, Lob und Kritik zu äußern. Ich habe und hatte damit kein Problem und frühzeitig gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohlfühle und meinen Beitrag leisten möchte, dass wir erfolgreich spielen und Titel gewinnen“, sagte Goretzka in der „Abendzeitung“.

Der Meistermacher fehlt diesmal

Auf der halblinken Seite überzeugt der 28-Jährige aktuell. „Da spielt er zwischen der 10 und zwischen der 6. Es gab Diskussionen um ihn, und er hat jetzt seine Form gefunden“, sagte Tuchel.

Der 50-Jährige freut sich auf die Rückkehr an den Ort, an dem sich der FC Bayern im packenden Saison-Finish zum Meister kürte. „Das sind natürlich sehr gute Erinnerungen, auch wenn uns das einige Nerven gekostet hat“, sagte Tuchel. Jamal Musiala, 2:1-Siegtorschütze und Meistermacher, fehlt nach seiner Muskelverletzung diesmal.