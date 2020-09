Bayer Leverkusen verpflichtet Ex-Leipziger Schick

Leverkusen. Patrik Schick stürmt in der Fußball-Bundesliga künftig für Bayer Leverkusen. Der zuletzt von AS Rom an RB Leipzig ausgeliehene Tscheche unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2025, wie Bayer mitteilte.

Die Ablösesumme beträgt laut den Italienern 26,5 Millionen Euro. Der 24-Jährige soll damit helfen, die Lücke zu füllen, die durch den Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea entstanden ist. Schick erzielte in der vergangenen Saison in 22 Bundesligaspielen zehn Tore für Liga-Rivale Leipzig.

"Ich habe in den Spielen mit Leipzig selbst sehen können, über was für eine super Mannschaft Bayer 04 verfügt. Sie spielen offensiv und aggressiv – das alles sind Dinge, die ich mag und die meiner Auffassung von Fußball entsprechen", wurde der gebürtige Prager in der Bayer-Mitteilung zitiert.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler meinte nach dem Transfer, der sich zuletzt bereits abgezeichnet hatte: "Patriks Durchschlagskraft und Abschlussstärke werden unserem Angriffsspiel guttun. Und auch er selbst bekommt in unserer Mannschaft Mitspieler an die Seite gestellt, die ihn und seine Stärken gut in Szene setzen können." Schick soll am 9. September offiziell vorgestellt werden. Die Römer erhalten nach eigenen Angaben zehn Prozent der Einnahmen, sollte Leverkusen den Spieler in der Zukunft weiterverkaufen.

