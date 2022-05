Bayern-Fans werben um Lewa - Nagelsmann will 2023 mehr Titel

München Über 10.000 Bayern-Fans jubeln ihrem Meisterteam auf dem Marienplatz zu. Im Fokus steht dabei der wechselwillige Torjäger Lewandowski. Von Kahn gibt es eine Ansage an Jäger wie Borussia Dortmund.

Tausende Fußballfans haben auf dem Münchner Marienplatz bei der Meisterfeier des FC Bayern mit Sprechchören um einen Verbleib von Torjäger Robert Lewandowski geworben.

"Lewa bleib, Lewa bleib", skandierten die Bayern-Anhänger mehrfach während der Ehrung durch die Stadt München, die in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Den 33 Jahre alten Lewandowski zieht es nach acht Jahren beim FC Bayern weg. Seinen bis 2023 laufenden Vertrag will er nicht verlängern. Anscheinend möchte er schon in diesem Sommer wechseln. Der FC Barcelona ist dem Vernehmen nach stark interessiert am Transfer.

Vor den Fans auf dem Rathausbalkon sprach Lewandowski nicht über seine Zukunft. "Wir haben das vermisst, hier mit Euch zu sein. Die zehnte deutsche Meisterschaft ist schon eine legendäre Geschichte. Das ist alles auch für Euch, was wir hier erreichen", sagte er und klopfte sich auf die Trikotbrust in Herznähe. Dazu rief er den Bayern-Leitspruch ins Mikrofon: "Mia san mia."

Grußbotschaft an die Konkurrenz

Bayern-Chef Oliver Kahn richtete nach dem zehnten Meistertitel am Stück derweil eine selbstbewusste Grußbotschaft an Titelkonkurrenten wie Borussia Dortmund. "Ich habe gehört, dass sich die Konkurrenz Hoffnungen macht, im nächsten Jahr mal Meister werden zu können. Aber ich sage euch, diese Hoffnung können sie sich abschminken", rief Kahn (52) den Anhängern zu.

Für Trainer Julian Nagelsmann (34) war es nach dem ersten Gewinn des Meistertitels die Balkon-Premiere. "Als kleiner Junge stand ich auch mal da unten und habe gejubelt", sagte der gebürtige Bayer. Er weckte bei den Fans Hoffnungen: "Ich würde nächstes Jahr gerne mehr Titel feiern mit Euch. Nächstes Jahr werden es hoffentlich ein, zwei Titel mehr." Im DFB-Pokal waren die Bayern in dieser Saison schon in Runde zwei gegen Borussia Mönchengladbach ausgeschieden. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Villarreal Endstation.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) betonte beim Empfang im Rathaus, dass man "stolz" darauf sei, "den FC Bayern in unserer Stadt zu haben".

© dpa-infocom, dpa:220515-99-297307/2