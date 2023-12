Bayern-Star Musiala gegen Frankfurt zurück

München Einen Monat musste der FC Bayern auf Jamal Musiala verzichten - jetzt ist der Offensivkünstler wieder zurück. Ob eine „ungewöhnliche“ Woche „Fluch oder Segen“ ist, weiß auch Tuchel nicht so genau.

Jamal Musiala ist nach seiner Muskelverletzung beim FC Bayern München zurück.

„Wenn nichts passiert, ist Jamal im Kader. Mit Sicherheit spielt er nicht 90 Minuten. Wir werden entscheiden, ob er startet oder das Spiel für uns beendet“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Tag vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt. Nicht dabei sind die verletzten Matthijs de Ligt und Bouna Sarr. Alle anderen seien dabei, sagte Tuchel.

Für Musiala ist es das Comeback nach einem Monat. Der offensive Mittelfeldakteur war nicht nur beim FC Bayern, sondern besonders im Spiel der Nationalmannschaft vermisst worden. Ohne den Superdribbler unterlag die DFB-Auswahl im November gegen die Türkei und Österreich. Durch die Verlegung des Münchner Spiels gegen den 1. FC Union Berlin hatte der 20-Jährige mehr Zeit, sich im Training wieder für den Wettkampf fit zu machen.

Ungewohnte Pause

„Ich weiß nicht genau, ob das Fluch oder Segen war, sehr ungewöhnlich“, sagte Tuchel über die Zwangspause. „Wir wollten schon gegen Union eine Schippe drauflegen, waren eigentlich bereit. Die Aufgabe war, einen Spannungsbogen zu halten.“

Mit einem Sieg würden die Münchner zumindest bis zum Sonntag die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernehmen. Dann kann die Mannschaft von Bayer Leverkusen mit einem Remis beim VfB Stuttgart wieder den ersten Tabellenrang übernehmen. „Zwei sehr starke Mannschaften, sehr klare Mannschaften in ihrer Handschrift. Sehr sauber, sehr klar in den Abläufen, sehr stabil, auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Tuchel, der sich das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf jeden Fall anschauen möchte. „Beide Mannschaften stehen absolut verdient da, wo sie im Moment stehen. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel.“

Am dritten Advent sind die Münchner Gastgeber für den VfB Stuttgart. Leverkusen führt die Tabelle mit 35 Punkten vor den Münchnern (32) und Stuttgart (30) an. Der FC Bayern hat durch den Ausfall der Union-Partie ein Spiel weniger absolviert. Die Partie wird am 24. Januar nachgeholt.