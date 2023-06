Bundesliga Bayerns Gravenberch: Will so ein Jahr nicht nochmal

München Ryan Gravenberch blickt mit negativen Gefühlen auf seine Debütsaison beim FC Bayern München zurück und schließt einen vorzeitigen Wechsel nicht aus.

Ryan Gravenberch blickt mit negativen Gefühlen auf seine Debütsaison beim FC Bayern München zurück und schließt einen vorzeitigen Wechsel nicht aus.

„So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben“, sagte der 21 Jahre alte Fußballer der niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf“ und kündigte mit Blick auf die nächste Spielzeit an: „Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München. Und ansonsten bei einem Verein, wo ich 100 Prozent spiele.“

Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der im Sommer mit der niederländischen Nationalmannschaft an der U21-EM teilnimmt, läuft noch bis Mitte 2027. „Es könnte sein, dass es Pläne mit mir gibt. Ich habe noch nicht wirklich mit dem Trainer darüber gesprochen, das kommt nach der EM“, sagte Gravenberch.

Gravenberch wechselte für 18,5 Millionen Euro

Seine erste Bundesliga-Saison verlief ernüchternd. Gravenberch kam zwar 24 Mal zum Einsatz - 21 Mal davon wurde er aber nur eingewechselt. „Sicherlich habe ich erwartet, dass ich mehr Chancen und Einsatzminuten bekomme, als ich letztendlich bekommen habe. Ich hatte eine sehr gute Vorbereitung absolviert und dachte, ich hätte es verdient“, sagte der Niederländer rückblickend. Gravenberch war im Sommer 2021 für rund 18,5 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam an die Isar gewechselt.

In der aus sportlicher Sicht nicht ganz einfachen Zeit hatte Gravenberch vor allem die Unterstützung seiner Eltern. „Mein Vater und meine Mutter sind mit mir nach Deutschland gezogen. Immer, wenn ich psychisch angeschlagen war und mich beklagte, sagten sie: 'Beruhige dich Ryan, sei geduldig. Das brauchst du auch in deiner Karriere, das gehört dazu'“, erinnerte sich Gravenberch.