Bayers Wolf: Terzic hat "jetzt Legenden-Status beim BVB"

Leverkusen. Edin Terzic genießt nach dem DFB-Pokalsieg und dem Erreichen der Champions League bei Borussia Dortmund eine ganz besondere Wertschätzung. Das bestätigte auch sein Freund Hannes Wolf.

"Ich habe ja das Ohr an den Leuten", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen, der in Dortmund aufgewachsen ist und von 2009 bis 2016 in verschiedenen Funktionen für die Borussia arbeitete: "Er hat jetzt Legenden-Status beim BVB."

Am Samstag treffen Wolf und Terzic am letzten Saisonspieltag der Fußball-Bundesliga aufeinander. Gleichzeitig ist es für beide das vorerst letzte Spiel als Chefcoach in der Liga. Der auch von anderen Vereinen umworbene Terzic soll wieder Co-Trainer unter Marco Rose werden, Wolf wird nach erfüllter Acht-Spiele-Mission von Gerardo Seoane ersetzt.

Dennoch ist es für den 40-Jährigen "ein Märchen, dass wir jetzt gegeneinander spielen. Wir haben zusammen studiert, haben gemeinsam im Sturm der Uni-Mannschaft Bochum gespielt. Ich habe ihn damals vor der Gruppe sprechen sehen, deshalb habe ich ihn als meinen Co-Trainer bei der A-Jugend zum BVB geholt. Dass wir nun beim Spiel Dortmund gegen Leverkusen am Spielfeldrand stehen, ist eine unglaubliche Geschichte."

Wolf und Terzic sind auch schon oft gemeinsam in den Urlaub gefahren. "Es ist eine echte Familien-Freundschaft", betonte Wolf: "Auch unsere Frauen würden sich jederzeit ohne uns mit den Kindern treffen." Terzic hatte am Donnerstag erklärt: "Hannes und ich sind fest und eng befreundet, und das wird auch immer so bleiben. Er gehört zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich bin unheimlich froh, dass er Teil meines Lebens ist."

