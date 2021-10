Zuletzt verbrachte der FC Bayern München sein Wintertrainingslager immer in Katar.

Bundesliga Bericht: FC Bayern verzichtet auf Trainingslager in Katar

Berlin. Der FC Bayern München verzichtet einem "Bild"-Bericht zufolge auf ein Winter-Trainingslager in Katar und bereitet sich in der Heimat auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor.

Demnach sollen der volle Terminkalender und die immer noch zu kurze Winterpause ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen sein. Die Hinrunde endet zwischen dem 17. und 19. Dezember, am 7. Januar startet schon wieder die Rückrunde. Die Trainingslager in Katar dauerten meist acht bis zehn Tage inklusive An- und Abreise.

Im vergangenen Jahr war die Vorbereitung im Emirat wegen der Coronavirus-Pandemie und der gekürzten Winterpause ausgefallen. Trainer Julian Nagelsmann plant nun laut "Bild" nach Absprache mit dem Mannschaftsrat, nach Neujahr in die Vorbereitung an der Säbener Straße zu starten.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-506963/2