Flick: Bayern kein Favorit in Frankfurt - Tolisso lange raus

München. Trainer Hansi Flick sieht Spitzenreiter FC Bayern München angesichts zahlreicher Ausfälle im Bundesliga-Topspiel beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt nicht in der Favoritenrolle.

Der 55-Jährige verwies auf die unterschiedlichen Voraussetzungen für die Partie am Samstag (15.30 /Uhr): "Eintracht Frankfurt hat die beste Mannschaft 2021, hat die meisten Punkte geholt, hat einen sehr guten Lauf, hat aktuell eine sehr gute Form. Wir haben einige Spieler, die nicht dabei sind und können nicht aus dem Vollen schöpfen", sagte Flick am Freitag. Zudem trete man auswärts an: "Es ist ein Spiel, da kommt es auf die Einstellung an und wie wir in das Spiel reingehen."

Der deutsche Serienmeister muss in dem Spitzenspiel kurzfristig auch noch den Franzosen Corentin Tolisso ersetzen, der sich im Training einen Muskelsehnenriss am linken Oberschenkel zuzog. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde bereits operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Außerdem fehlen den Bayern in München unter anderen die Stammkräfte Thomas Müller, Benjamin Pavard (beide Corona-Quarantäne) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss). Außerdem fehlt als Alternative für die Offensive Douglas Costa (Haarriss am Fuß).

Immerhin kehren drei wertvolle Akteure zurück. Jérôme Boateng soll nach seiner Spielpause aus privaten Gründen wieder in der Abwehr auflaufen. Auch mit Leon Goretzka und Javi Martínez kann Flick erstmals nach deren Infektionen mit dem Coronavirus wieder planen.

