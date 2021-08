"Bild": Lazio Rom bietet 15 Millionen Euro für Kostic

Frankfurt/Main. Einem Transfer von Filip Kostic zum italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom wird Eintracht Frankfurt nach Informationen der "Bild" nach einer erhöhten Offerte zustimmen.

Wie die Zeitung am Montag berichtete, soll Lazio dem Bundesligisten 15 Millionen Euro plus drei Millionen an Boni für einen Wechsel des linken Offensivspielers geboten haben.

Zunächst hätten die Römer nur zehn Millionen Euro für den Wechsel des 28-jährigen Serben zahlen wollen. Der langjährige Schlüsselspieler hatte am vergangenen Freitag die Teilnahme am Training verweigert und war auch nicht mit zum Bundesliga-Spiel am Samstag mit zu Arminia Bielefeld gefahren.

