Hertha BSC Bobic hält an Trainer Korkut fest: "Erreicht die Mannschaft"

Berlin. Hertha-Trainer Tayfun Korkut kann auch nach der nächsten klaren Niederlage auf das Vertrauen von Geschäftsführer Fredi Bobic bauen.

"Wenn die Punkte fehlen, wird das am Trainer fest gemacht. Ich bin ja eng an der Mannschaft dran. Wichtig ist, dass der Trainer die Mannschaft erreicht. Das tut er mit einem klaren Plan", sagte Bobic in der Sendung "Doppelpass" von Sport1.

Korkut versuche, "aus dem, was er hat, das Optimum herauszuholen", sagte Bobic. Erst nach dem Saisonende werde man Bilanz ziehen. "Dann wird man sehen, ob es weitergeht", sagte Bobic. Die Berliner hatten mit dem 0:3 beim SC Freiburg die nächste Niederlage kassiert und schweben in der Fußball-Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr. Bobic hatte Korkut Ende November als Nachfolger von Vereinsikone Pal Dardai geholt.

Nun müssten die Spieler mehr in die Verantwortung genommen werden, meinte Bobic. "Die Zeiten werden härter", sagte der Geschäftsführer. Es ginge nur noch um das sportliche Überleben, dem müssten sich die Spieler bewusst sein.

Korkut stellte sich trotz des erneuten sportlichen Rückschlags vor seine in diesem Jahr noch sieglose Mannschaft. "Es geht darum unheimlich hartnäckig zu bleiben, wenn alles gegen einen läuft zu zeigen, ich bin da", sagte Korkut.

Kein Windhorst-Gespräch nach Kritik

Bobic hat nach der massiven Kritik von Lars Windhorst noch kein Gespräch mit dem Millionen-Investor des Berliner Fußball-Bundesligisten geführt. "Ich muss mich um die Mannschaft und den Sport kümmern", sagte Bobic. Zudem habe er keine persönlichen Differenzen mit dem Unternehmer, merkte Bobic an. "Ich habe alles dafür getan, mit Windhorst ein gutes Verhältnis zu haben", bekräftige der Hertha-Manager.

Windhorst hatte in einem Interview kürzlich die Hertha-Führung massiv kritisiert und seine Investitionen von 375 Millionen Euro als Fehler bezeichnet. Dem Vernehmen nach richtete sich sein Unmut über "Machterhalt und Klüngelei" aber nicht gegen Bobic, sondern gegen Hertha-Präsident Werner Gegenbauer und Finanz-Chef Ingo Schiller. Die Hertha hatte überrascht auf die Kritik reagiert und ein Gespräch mit Windhorst angekündigt.

Für Bobic kamen die Worte Windhorsts zu einem "fatalen Zeitpunkt". Angesichts der prekären Situation im Abstiegskampf brauche man "dieses Schaufenster jetzt nicht", sagte der 50-Jährige. Bobic deutete an, dass er sich von Windhorst mehr Ruhe in der schwierigen Lage wünsche. "Der schießt keine Tore und die Mannschaft betrifft es erstmal nicht", sagte er.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-309098/3